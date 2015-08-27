"مرور القاهرة" ترفع 57 سيارة و580 دراجة بخارية متروكة بالشوارع والميادين

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، من حملاتها المرورية لإعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة والعمل على تحقيق السيولة المرورية، وكذلك لرفع السيارات والدراجات النارية وكافة المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة عن رفع 57 سيارة و580 دراجة بخارية، والتى عادة ما تستخدم فى العمليات الإرهابية.

وتواصل الإدارة من حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط فى الشارع وضبط ما يخل بالأمن العام بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، الذى أمر بتكثيف الحملات المرورية على كافة القطاعات.

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