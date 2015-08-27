تأجيل نظر تظلم الإخوانى يوسف ندا على منعه من التصرف فى أمواله لـ27 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر التظلم المقدم من رجل الأعمال الإخوانى يوسف ندا، مفوض العلاقات السياسية الدولية السابق لجماعة الإخوان، وصاحب أكبر أسهم فى بنك التقوى، على أمر منع التصرف فى كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكافة البنوك، لجلسة 27 سبتمبر المقبل للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدحت العطار، بعضوية المستشارين أحمد الخشابى وكمال همام، وكانت لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، أصدرت قرارا بمنعه من التصرف فى أمواله على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتمويل الجماعة الإرهابية.