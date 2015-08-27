محلب : تطوير معهد القلب نموذج نجاح و«رضا المواطن » غايتنا

عقد رئيس الوزراء بحضور وزير الصحة ومحافظ الجيزة إجتماعاً مع أساتذة ومسئولى معهد القلب ، قال خلاله: نحن مصرون على إستكمال أعمال التطوير لكى نحصل على رضا المواطن الذى نعمل جميعاً عنده، وأضاف: وصلنا إلى مرحلة جديدة من أعمال التطوير، ولكن هناك تحديات أخرى بدأت فى أعمال الصيانة والنظافة والإهتمام بالخدمات المقدمة للمرضى. وطالب رئيس الوزراء المدير الإدارى للمعهد بضرورة أن يكون هناك إنضباط ونظام على أعلى مستوى، وقال لأطباء المعهد: أقدركم وأحترمكم جميعاً، وما فعلناه شمعة مضيئة أرجو إستمرارها والبناء عليها.

وفى تصريحات للصحفيين قال رئيس الوزراء: ما تم فى معهد القلب نموذج نجاح، وهذا هو المستوى الذى نريده وسنبدأ قصص نجاح أخرى فى معهد الكبد والأورام وغيرها لنعمل على تقديم خدمة متخصصة عالية لمرضانا. وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على التوسع فى خدمات التأمين الصحى كإحدى آليات الرعاية الصحية للمواطنين حيث إنضم حوالى 7.2 مليون مواطن لمظلة التأمين الصحى من أصحاب معاش الضمان الإجتماعى، هذا بخلاف ما تمت الموافقة عليه مؤخرا من تطبيق نظام التأمين الصحى على الفلاحين.

وأكد رئيس الوزراء أن المشوار طويل ولكن المهم هو البداية والإصرار على النجاح وعلى تقديم خدمة أفضل لمرضانا.