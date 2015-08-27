فى الطقس الحار.. احذر.. التعرض للصهد والرطوبة يضر عينيك

فى الصيف وخلال الموجات الحارة التى لا تنتهى، عليك بتوخى الحذر ليس فقط من آشعة الشمس المباشرة، ولكن من الرطوبة والهواء الساخن أيضا، خاصة فى الأماكن المغلقة وضعيفة التهوية.

هذا الهواء الساخن والتى نطلق عليها "الرطوبة"، فيوضح الدكتور حسن إسماعيل أخصائى طب العيون أنها سبب فى الإضرار بالجسم ووظائفه بشكل عام، وبالعين وسلامتها بشكل خاص.

الصهد والرطوبة يضرا بصحة العين

>فالعين تتأثر كلما كانت درجة حرارة المحيط حولها عالية، فتقاوم درجات الحرارة العالية وآشعة الشمس والرطوبة حتى حد معين يحدث لوظائفها إنهاك شديد، وأكد الدكتور حسن على أن الحرارة والرطوبة وضعف تهوية الغرفة، يساعد على الشعور بالحرقة الشديدة، والشعور بالغليان بداخلها، والرغبة الملحة فى الحكة والهرش.

وتابع أخصائى طب العيون تحذيره مؤكدا على أن هذا "الصهد" أو الرطوبة والسخونة العالية، تساعد على إصابة العين بالجفاف الشديد، وتظهر علاماته فى الشعور بانعدام الراحة وصعوبة الرؤية بسهولة، إضافة للأعراض المرضية السابق ذكرها، مشددا على الجلوس لفترات طويلة فى أماكن بها مبردات، مع تجنب التعرض الزائد لـ"الصهد" والحرارة العالية ورطوبة الطقس، ومحاولة تهوية الغرف المغلقة جيدا.

>