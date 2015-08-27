محافظ سوهاج : «مشروعك» اختبار حقيقي لتطبيق اللامركزية

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ” مشروعك ” هو الاختبار الحقيقي لتطبيق اللامركزية في المحافظات ، وأضاف أن سوهاج جاءت في صدارة المحافظات من حيث أعلي نسب التنفيذ بتمويل 511 مشروع بإستثمارات بلغت 21.141.300 جنيها ، لتوفر 1179 فرصة عمل لأبناء سوهاج .

وأوضح أن المحافظة قامت بتوفير عدد 14 مقر بجميع مراكز وأحياء المحافظة المختلفة بإلإضافة إلي المقر الرئيسي بديوان عام المحافظة لإستقبال كافة المواطنين والشباب الراغبين في إنشاء مشروع بعيدا عن الوظائف الحكومية ، وتسهيل حصولهم علي القروض اللازمة لإقامة المشروعات بهدف إحداث تنمية محلية وتشغيل الشباب وذلك من خلال التعاون بين البنوك الوطنية ” بنك مصر ـ البنك الأهلي ـ بنك التنمية ـ بنك القاهرة ” والإدارة المحلية ، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.

وأضاف أن مشروع التنمية المجتمعية ” مشروعك ” يساهم بشكل حقيقي في رفع المعاناه عن كاهل المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة بقروض تبدأ من ألف جنية وحتي 2 مليون جنية .