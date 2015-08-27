عيادات متنقلة لخدمة 1583 أسرة بمركز مطاي​ في المنيا​



> قال اللواء ناصر فتحي رئيس مركز ومدينة مطاى إن الإدارة الصحية بالمركز نظمت حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة على مدار 3 أيام بدءاً من يوم 24 وحتى 26 أغسطس .

وأوضح أن الهدف​​ من هذه الحملات هو تقديم خدمات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في جميع المنشات الصحية الحكومية وقد تم الدفع بعدد 8 عيادات متنقلة لتقديم الخدمة الصحية في المناطق النائية ، مشيراًالى أن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بالمجان .

وأضاف ان الحملة أسفرت نتائجها خلال الثلاثة أيام الأولى عن تقديم الخدمة إلى عدد 1583 أسرة عن طريق المنشات الصحية الحكومية في حين تم تقديم الخدمة إلى 556 أسرة بالعيادات المتنقلة، ونظرا للإقبال الشديد على الحملة فقد تم مد أيام الحملة حتى اليوم الخميس.