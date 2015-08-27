تطبيق منظومة تجميع القمامة من المنازل بالخارجة

تطبق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، منظومة التجمع السكنى للقمامة من المنازل بأحياء السبط الشرقى والنبوى المهندس وحي القلقان.
وقالت سمية خليل رئيس مركز الخارجة، إن التجربة سيتم تطبيقها على الاحياء بالخارجة القديمة، واضافت ان سيارات جمع القمامة ستقوم بالكرو على المنازل فى الفترة الصباحية والمسائية ويقوم المواطن باخراج كيس القمامه وتسليمه لعامل النظافة، وان هذه التجربة سيتم تطبيقها اليوم الخميس، من خلال ندوات سيتم عقدها بمراكز شباب الاحياء بالتعاون مع الشباب والرياضة ومركز النيل للاعلام لتوعية المواطنين للتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادى الجديد.