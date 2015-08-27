تطبيق منظومة تجميع القمامة من المنازل بالخارجة

تطبق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، منظومة التجمع السكنى للقمامة من المنازل ب​أحياء السبط الشرقى والنبوى المهندس وحي القلقان.

وقالت سمية خليل رئيس مركز الخار​ج​ة، إن التجربة سيتم تطبيقها على الاحياء بالخارجة القديمة، واضافت ان سيارات جمع القمامة ستقوم بالكرو على المنازل فى الفترة الصباحية والمسائية ويقوم المواطن ب​ا​خراج كيس القمامه وتسليمه لعامل النظافة، وان هذه التج​ر​بة سيتم تطبيقها اليوم الخميس، من خلال ندوات سيتم عقدها بمراكز شباب الاحياء بالتعاون مع الشباب والرياضة ومركز النيل للاعلام لتوع​ي​ة المواطنين للتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادى الجديد.