قتيلان فى مخيم عين الحلوة على الرغم من الهدنة

> اعلنت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس الخميس ان شخصين قتلا ليلا برصاص مسلحين مجهولين فى اكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين فى لبنان على الرغم من وقف لاطلاق النار ابرم الثلاثاء.

وقال مصدر فى حركة فتح التى يتزعمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس ان عضوا فى الحركة ومدنيا قتلا برصاص اطلقه مسلحون مجهولون ليلا فى مخيم عين الحلوة بالقرب من صيدا المدينة الكبيرة فى جنوب لبنان.

ويهدد اطلاق النار هذا هدنة تم التوصل اليها بين فصائل مسلحة الثلاثاء بعد اشتباكات استمرت اربعة ايام فى المخيم مما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص وجرح 900 آخرين ونزوح حوالى 900 من سكان المخيم.

لكن مسؤولين فلسطينيين اكدوا ان الهدنة تبقى قائمة وان اتصالات جرت ليلا بين المسؤولين للتأكد من ذلك.

وغالبا ما يشهد المخيم عمليات اغتيال وتصفية حسابات بين مجموعات متنافسة على السلطة او على الموقف السياسى او غير ذلك، بالاضافة الى مواجهات مسلحة بين الاطراف.

>