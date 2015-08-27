المرصد السورى: داعش تسيطر على 5 قرى سورية قرب حدود تركيا

قال المرصد السورى لحقوق الانسان اليوم الخميس إن تنظيم داعش انتزع السيطرة على خمس قرى من قوات معارضة أخرى فى شمال سوريا ليتقدم فى منطقة تعتزم تركيا والولايات المتحدة أن تفتح فيها جبهة جديدة ضد التنظيم.

وكان وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو قال لرويترز يوم الاثنين إن البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلسى سيبدآن قريبا عمليات جوية "واسعة" لطرد مقاتلى الدولة الاسلامية من المنطقة الحدودية.

>