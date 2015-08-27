الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا فى مداهمات بالخليل وجنين والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، 11 فلسطينيا خلال عمليات مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين فى محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أنس على حميدات (22 عاما)، وأكرم جميل سمامره (35 عاما)، بعد مداهمة وتفتيش بلدتى الظاهرية وصوريف.

وفى السياق، قال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان محمد عوض إن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمالا، واقتحمت الحارة التحتا، وخلة العين، واعتقلت شابين فلسطينيين ونقلتهما لمعسكر "عتصيون" شمال الخليل، كما اعتقلت الشاب جهاد يوسف حسن علقم (22 عاما)، ونقلته سيرا على الأقدام نحو مستوطنة "كرمى تسور" المقامة على أراضى المواطنين جنوب البلدة.

>وأكدت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال نفذت عمليات مداهمة وتفتيش لبلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت 6 فلسطينيين ونقلتهم لجهة غير معلومة.

وفى محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الخميس ثلاثة فلسطينيين من المحافظة، وأفاد مصدر أمنى بأن القوات اعتقلت من مدينة جنين ومخيمها الفلسطينيين الثلاثة بعد مداهمة منازلهم.

>وفى السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال أربعة منازل فى قرية عانين بمحافظة جنين، بهدف اعتقال أحد الفلسطينيين الذى لم يتواجد فى المنزل وقت الاقتحام.

وفى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مقدسيين من حى جبل الزيتون الطور المطل على القدس القديمة، خلال مواجهات عنيفة شهدها الحى امتدت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل خضر وائل أبوغنام ( 15 عاما)، وأحمد محمد أبو الهوى (22 عاما)، ومحمد أبو غنام، وتم تحويلهم إلى أحد مراكز التحقيق والاعتقال فى مدينة القدس.

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