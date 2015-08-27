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مقتل ضابطين عراقيين كبيرين بتفجير إنتحارى فى الأنبار

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مقتل ضابطين عراقيين كبيرين بتفجير إنتحارى فى الأنبار مقتل ضابطين عراقيين كبيرين بتفجير إنتحارى فى الأنبار
قتل ضابطان عراقيان كبيران هما معاون قائد عمليات الانبار وقائد الفرقة العاشرة فى الجيش، بتفجير انتحارى الخميس فى محافظة الانبار حيث تدور معارك مع تنظيم داعش، بحسب ما افاد مسؤولون وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول "اثناء تقدم قواتنا من المحور الشمالى (لمدينة الرمادى مركز محافظة الانبار) فى منطقة الجرايشى (...) تقدمت عجلة مفخخة باتجاه قواتنا. تم الرد على العجلة، لكن انفجارها ادى الى استشهاد معاون قائد عمليات الانبار اللواء الركن عبد الرحمن ابو رغيف والعميد الركن سفين عبد المجيد قائد الفرقة العاشرة، لانهما كانا قريبين جدا".
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