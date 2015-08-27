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مقتل 46 مسلحا فى عمليات عسكرية للجيش السورى بمدنية "حلب"

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مقتل 46 مسلحا فى عمليات عسكرية للجيش السورى بمدنية "حلب" مقتل 46 مسلحا فى عمليات عسكرية للجيش السورى بمدنية "حلب"
أعلن مصدر عسكرى سورى اليوم الخميس مقتل 46 مسلحا فى عملية لوحدة من الجيش والقوات المسلحة فى منطقة السيد على بحلب.

وقال المصدر - حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) - إنه تم قتل وإصابة العديد من أفراد التنظيمات المسلحة وتدمير أسلحتهم فى ضربات لسلاح الجو على أوكارهم فى منطقة "أبو الضهور وفريكة والسرمانية ومحيط محطة زيزون" بريفى إدلب وحماة.

وأشار المصدر أيضا إلى أنه فى ريف حمص دمر الطيران السورى آليات وأوكارا لإرهابيى تنظيم "داعش" فى وادى الماسك، مضيفا أنه فى ريف درعا الشرقى قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على مسلحين من "جبهة النصرة" ودمرت أسلحتهم وعتادهم فى الحى الغربى لمدينة بصرى الشام.
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