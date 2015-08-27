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مساع أممية لاقناع ميليشيات الحوثى بهدنة إنسانية فى اليمن

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مساع أممية لاقناع ميليشيات الحوثى بهدنة إنسانية فى اليمن مساع أممية لاقناع ميليشيات الحوثى بهدنة إنسانية فى اليمن
كشفت مصادر فى الأمم المتحدة أن المبعوث الدولى إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يحاول إقناع الحوثيين عبر المشاورات التى يجريها معهم فى مسقط، بإعلان هدنة إنسانية تـتيح وصول المساعدات الإنسانية، وإقناعهم بالانسحاب من المدن، خاصة تعز وإب، وإطلاق سراح المعتقلين وفقاً للبنود الواردة فى قرار مجلس الأمن 2216.

وقال مكتب الامين العام للامم المتحدة حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية اليوم الخميس إنه بالرغم من المساعى الجارية لاحراز تقدم فى المشاورات فى مسقط إلا أن هناك اختلافات كبيرة لا تزال قائمة.

من جانبه، قال السفير اليمنى لدى الأمم المتحدة خالد اليمانى إن الطرف الحوثى متردد فى التعاطى مع المقترحات التى قدمتها مضيفا أن هناك مساعى موازية لإسقاط القرار 2216 عن طريق التباكى على الوضع الإنسانى واستغلاله كورقة سياسية.
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