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صحيفة لبنانية: سودانيون وسوريون وأنصار لحزب الله شاركوا فى أحداث بيروت

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صحيفة لبنانية: سودانيون وسوريون وأنصار لحزب الله شاركوا فى أحداث بيروت صحيفة لبنانية: سودانيون وسوريون وأنصار لحزب الله شاركوا فى أحداث بيروت
نقلت صحيفة المستقبل اللبنانية عن مصادر وصفتها بالموثوقة أنّ عدداً من الموقوفين فى أحداث الشغب التى حدثت خلال الأيام الماضية فى وسط بيروت جاهروا خلال التحقيقات معهم بكونهم من أنصار «حزب الله» ومؤيديه

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك معلومات أمنية سابقة تفيد بأنّ معظم مثيرى أعمال الشغب والتخريب فى محيط مقر اللبنانية هم من العناصر المعروفين بانتمائهم العلنى إلى ما يُعرف باسم «سرايا المقاومة» التابعة لحزب الله، على صعيد متصل.. كشفت مصادر قضائية لبنانية لـ"المستقبل" عن تورّط «سودانيين وفلسطينيين وسوريين» فى هذه الأحداث..

وقالت إنّ هذه النتيجة تم التوصل إليها بعد أن أنهى القضاء العسكرى «فرز» المتورطين فى أعمال الشغب والاعتداء على القوى الأمنية، سواءً عبر التحقيقات القضائية أو نتيجة استعراض أفلام التسجيلات المصورة التى توثّق ممارساتهم.

وأوضحت المصادر أنه قد توافرت للسلطات الأمنية والقضائية اللبنانية معلومات مفصّلة عن هوياتهم وأماكن انطلاقهم والأدوار التى قاموا بها فى عمليات التخريب والتكسير التى طاولت الممتلكات العامة والخاصة فى وسط بيروت.
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مصر 365

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