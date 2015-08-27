دفعة مروحيات قتالية روسية جديدة تصل العراق خلال أيام

كشف المستشار الإعلامى لوزارة الدفاع العراقية نصير نورى محمد أن دفعة مروحيات روسية جديدة من طراز "صياد الليل" ستصل العراق قريبا.

ورجح محمد، فى تصريحات لوكالة انباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، وصول دفعة جديدة من المروحيات الهجومية الروسية "مي-35 إم" و"مي-28 إن" (صياد الليل) إلى العراق، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقا لبرنامج تزويد العراق بالمروحيات القتالية، تم تسليم بغداد 4 مروحيات هجومية من طراز "مي-35 إم" و4 أخرى من طراز "مي-28 إن" بالجاهزية القتالية الكاملة مع معدات للرؤية الليلية.

وتتوقع بغداد، حتى عام 2016، الحصول على 43 مروحية هجومية، بينها 24 مروحية من طراز "مي-35 إم" و19 من طراز "مي-28 إن"، ومن المقرر أن تدخل هذه المروحيات فى قتال الجماعات المتطرفة على الأراضى العراقية.

ووصلت العراق حتى الآن 16 مروحية من طراز "مي-35 إم" و11 من طراز "مي-28 إن"، حسب العقود فى مجال التعاون العسكرى التقني، التى أبرمت خلال زيارة الرئيس العراقى إلى موسكو فى عام 2012، بقيمة تتجاوز 2ر4 مليار دولار، وذلك لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

>