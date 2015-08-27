النظام اليدوي بديًلا للعمل بمطار القاهرة بعد تعطل نظام الجوازات

عادت حركة الجوازات لطبيعتها بمطار القاهرة الدولي، بعد تعطل استمر حوالي ساعة ونصف بسبب عطل فني اصاب نظام الحاسب الآلي مما دفع سلطات الجوازات للعمل بالنظام اليدوي، والذي أدي الي تاخر رحلات الطيران حوالي نصف ساعة لكل رحلة بسبب بطء النظام اليدوي .

قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إن تعطل النظام الخاص بإدارة الجوازات جاء مفاجيء ومن الوارد حدوث في اي لحظة ، مشيرة إلى أن واقعة العطل تخضع للتحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية لتعطله النظام ، وقالت المصادر انه فور بدء العطل تم العمل بالنظام اليدوي وأخطار مصلحة الجوازات ووزارة الداخلية بالعطل .

وأوضحت المصادر أن حركة الطيران لم تتوقف بسبب العطل وتم انهاء اجراءات سفر ووصول الركاب داخل صالات المطار بالنظام اليدوي وهو النظام المتبع في مثل تِلْك الحالات .