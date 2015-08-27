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السيسى يلتقى رئيس «روز نافت» للبترول.. والشركة تعلن زيادة نشاطها بمصر

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السيسى يلتقى رئيس «روز نافت» للبترول.. والشركة تعلن زيادة نشاطها بمصر السيسى يلتقى رئيس «روز نافت» للبترول.. والشركة تعلن زيادة نشاطها بمصر

لتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، بمقر إقامته فى موسكو، إيجور سيتشين رئيس شركة “روز نافت” وعددا من كبار مسئولى الشركة. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الشركة الروسية استعرض نشاطها الدولى فى مجال البحث والتنقيب واستخراج البترول فضلا عن تكريره حيث تعد الشركة من أكبر الشركات على مستوى العالم فى هذا المجال، منوهاً إلى أن الشركة بدأت أعمالها فى وتتطلع للعمل مع الشركاء المصريين، حيث إنها تعتبر مصر شريكاً استراتيجياً يتيح فرصاً واعدة للاِستثمار فى مجال الطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس الشركة نوّه إلى توقيع بروتوكول للتعاون مع وزارة البترول المصرية للتدريب فى قطاع البترول، مشيرا إلى رغبة الشركة فى المساهمة فى تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأضاف رئيس شركة “روز نافت” أن الشركة قدمت عدة مقترحات للتعاون فى قطاع البترول لوزير البترول والثروة المعدنية لدراستها وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه منها، فضلاً عن اعتزام الشركة إرسال وفد منها إلى القاهرة للتباحث فى مختلف مجالات التعاون المقترحة.

من جانبه، رحب الرئيس بأعمال ونشاط الشركات الروسية فى مصر على المستويين الرسمى والشعبى، ومن بينها شركة “روزنافت”، حيث يكتسب قطاع الطاقة أهمية حيوية بالنسبة لمصر سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو للوفاء بمتطلبات الاستثمارات التى تشهد طفرة فى المرحلتين الحالية والمستقبلية. وأشار الرئيس إلى إمكانية استفادة الشركة من الموقع الجغرافى المتميز لمصر وما تتمتع به من إمكانيات لوجستية، بما يتيح للشركة تخزين منتجاتها البترولية فى مصر وتوريدها إلى مختلف المناطق، ولاسيما فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. وأكد رئيس الشركة أنهم يدرسون بالفعل عدداً من المشروعات لزيادة نشاط الشركة وحجم أعمالها فى مصر، ولاسيما عقب افتتاح قناة السويس الجديدة، وما تقدمه من تسهيلات لحركة الملاحة الدولية تؤهل القناة الجديدة لتكون بحق هدية مصر إلى العالم.

 

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