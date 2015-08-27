مجموعة الموت وصدام إسباني-إنجليزي محتمل.. ماذا ينتظر صلاح في قرعة الأبطال

تتجه أنظار عمالقة أوروبا الخميس إلى قاعة جريمالدي فوروم بإمارة موناكو الفرنسية من أجل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

وستشهد البطولة هذا الموسم مشاركة لاعب مصري واحد فقط هو النجم محمد صلاح الذي يستعد فريقه روما لأخذ مكانه وسط كبار القارة العجوز في البطولة الأقوى في العالم على مستوى الأندية.

ومع تأهل 10 فرق من المرحلة الأخيرة من التصفيات اكتمل عقد الفرق الـ32 المتأهلة للمسابقة التي سيتم تقسيمها إلى 8 مجموعات بواقع 4 فرق لكل مجموعة.

ومع النظام الجديد لتصنيف الفرق الذي أقره الاتحاد الأوروبي بعد تكرر الكثير من المواجهات في السنوات الأخيرة ووقوع أبطال دوريات كبرى في مواجهة بعضها البعض في الدور الأول، من المنتظر أن تسفر القرعة عن مواجهات ساخنة بين أقوى الفرق في القارة العجوز.

الشروط

للقرعة شرطين ليس إلا.

الأول هو أن تحتوي كل مجموعة على فريق واحد من كل تصنيف من التصنيفات الأربعة.

والثاني هو عدم وقوع فريقين من دولة واحدة في مجموعة واحدة.

وتعد إسبانيا هي أكثر الدول المشاركة بوجود 5 أندية من الليجا بعد تأهل فالنسيا من التصفيات، مشاركة سيفيليا بصفته بطل الدوري الأوروبي، برشلونة بطل الدوري وحامل لقب المسابقة، وريال مدريد وأتليتكو مدريد صاحبي المركزين الثاني والثالث في الليجا.

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روما

وصيف إيطاليا يقع في التصنيف الثالث بالقرعة، ويتمنى أن تسفر الأخيرة عن مواجهات سهلة نسبيا له في دور المجموعات وإلا سيصطدم بفرق أقوى منه قد تكلفه خروج ثاني على التوالي من الدور الأول بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من ثمن النهائي الموسم الماضي قبل الخسارة على ملعبه أمام مانشستر سيتي.

فالمجموعة الأسهل التي من الممكن أن يقع فيها روما هي أيندهوفن الهولندي، باير ليفركوزن الألماني، روما وأستانا الكازاخي.

أو زينيت الروسي، فالنسيا الإسباني، روما ومالمو السويدي.

أما إذا قست القرعة على ذئاب العاصمة فقد يقعوا في مجموعة تضم برشلونة، مانشستر يونايتد، روما وفولفسبورج.

أو تشيلسي، ريال مدريد، روما وفولفسبورج.

أو بايرن ميونيخ، ريال مدريد، روما وباتي بوريسوف.

مجموعة الموت

وبالنظر لتصنيف الفرق في القرعة فإن مجموعة الموت القصوى قد تتكون من يوفنتوس، مانشستر يونايتد، سيفيليا وفولفسبورج، بوجود 4 فرق من الدوريات الكبرى في مجموعة واحدة.

أما الأسهل فبالتأكيد ستكون أيندهوفن، ليفركوزن، أوليمبياكوس وأستانا.

صدام إسباني-إنجليزي

مع كثرة وجود الفرق الإسبانية والإنجليزية في التصنيفين الأول والثاني، فإن مواجهة بين فريق من الليجا وفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز تلوح في الأفق بنسبة كبيرة.

فالتصنيف الأول يحتوي على تشيلسي وبرشلونة، والثاني يحتوي على مانشستر يونايتد، أرسنال، مانشستر سيتي، ريال مدريد، أتليتكو مدريد وفالنسيا.

فقد تجد مثلا مواجهة بين تشيلسي وريال مدريد أو بين تشيلسي وأتليتكو مدريد، أو يقع برشلونة في طريق يوناتيد أو سيتي أو أرسنال.

جمهور كرة القدم العاشق للعبة ينتظر القرعة وما ستسفر عنه من مواجهات ساخنة في بداية الموسم الأوروبي المحتدم.