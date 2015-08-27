إنجاز «21%» من مشروع قطار الرياض

أكد المهندس وليد العكرش مدير مشروع قطار الرياض انجاز "21%" من المشروع حتى يوم أمس.

وقال العكرش اثر الجولة التي نظمتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، صباح أمس لعدد من الإعلاميين من وسائل الإعلام المختلفة، داخل نفق مسار الخط الأخضر من قطار الرياض (محور طريق الملك عبدالعزيز) ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي يجري حفره عبر آلة حفر الأنفاق العملاقة (ظفرة) التي تمثل إحدى سبع آلات جرى تصنيعها خصيصاً للمشروع لاستخدامها في حفر أنفاق ثلاثة مسارات بطول إجمالي يبلغ 35 كيلومتراً، ان نسبة الحفر في النفق وصلت حتى الان إلى 1600 متر، واثنى على التعاون الذي يجده المشروع من الجهات الحكومية والأهلية، ودعا المواطنين إلى مزيد من الصبر ليتحقق الانجاز بمشروع متكامل جميعنا بحاجة إليه.

الدريس: الطاقة الاستيعابية مع بدء التشغيل 1.1 مليون راكب يومياً وسترتفع في فترة لاحقة إلى 3.6 ملايين

من جهته أوضح المهندس احمد الدريس مساعد مدير المشروع ان قطار الرياض يتكون من أنفاق بطول "70" كم، تشكل حوالي "4% "من مجموع طول المسارات وتشكل المسارات على سطح الأرض فيه نسبة"10%"من مجموع أطوال مساراته والجسور حوالي"50%" من مجموع طول تلك المسارات إلى جانب "85 " محطة منها "50"تحت الأرض وأربع محطات على سطح الأرض ومحطات علوية عددها"31" محطة.

وذكر الدريس إن المحطات الرئيسية للمشروع تم مراعاتها بناء على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وعند نقطة التقاء مسار القطار أوالحافلات، وتتميز بتضمنها مراكز إدارية مصغرة وخدمات حكومية رئيسية ومواقف عامة. وذكر ان محطة مركز الملك عبدالله المالي ستكون شرق المركز وتربط المسار الأول مع المسار الرابع والمسار السادس وترتبط بنظام النقل الداخلي للمركز وأيضا بممر المشاة التابع لمركز الملك عبدالله المالي، والمحطة الثانية هي نقطة التقاء المسار الأول مع المسار الثاني جنوب فندق الشيراتون والمحطة الثالثة محطة منطقة قصر الحكم التي تقع شمال مصلى العيد بتقاطع المسار الثالث مع المسار الأول، والمحطة الغربية وتقع غرب المسار الثالث وهي نقطة التقاء المسار الثالث مع مسار للحافلات، إضافة للمحطات الرئيسية، كما يحتوي المشروع على خمس محطات تحويل بين المسارات وكذلك "25" موقعا للمواقف العامة وسبع مراكز للمبيت والصيانة وخمس مراكز للتحكم والتشغيل.

مراكز إدارية مصغرة وخدمات حكومية في المحطات الرئيسة

وحول الأمن والسلامة للمشروع قال ان المشروع سيحتوي على 10 آلاف كاميرا وأنظمة المعلومات والركاب وأنظمة للتحكم بالأنظمة الميكانيكية وانتركوم بعدد "1600"وحدة وتحكم امني للدخول بعدد 600 وحدة، وستقسم عربات القطار الى ثلاث فئات هي الاولى والعائلات والأفراد، وسيكون للعربات تصميم موحد وكل مقطورة تحمل لون المسار المخصص لها وتحمل نفس التصميم، وقد اشار الدريس الى أن الطاقة الاستيعابية لمشروع قطار الرياض سوف تستوعب مع بدء التشغيل مليون ومئة وستين ألف راكب يوميا وسترتفع في فترة لاحقة إلى ثلاثة ملايين وستمائة الف راكب. وابان ان مسار محور شارع العليا -البطحاء يبدأ من شمال

عشرة آلاف كاميرا وأنظمة المعلومات والركاب.. وتحكم أمني للدخول ب 600 وحدة

تقاطع العليا مع طريق الملك سلمان وينتهي عند طريق الحاير جنوب الدائري الجنوبي ويمر بعدد من نقاط الجذب الرئيسية مثل مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي وطوله "38" كم وعدد محطاته "26" محطة، والمسار الثاني هو محور طريق الملك عبدالله ويبدأ من استاد الملك فهد في الشرق وينتهي عند جامعة الملك سعود في الغرب وطوله "25" كم وعدد محطاته "16" محطة والمسار الثالث هو محور طريق المدينة المنورة جنوب الرياض ويبدأ من منشآت الحرس الوطني في خشم العان شرق الرياض وينتهي عند طريق جده السريع غرب الرياض وطولة "41" كم وعدد محطاته 20 محطة وهو اطول المسارات في مشروع قطار الرياض والمسار الرابع هو محور طريق مطار الملك خالد الدولي ويبدأ من مطار الملك خالد الدولي وينتهي عند مركز الملك عبدالله المالي ويمر بعدد من نقاط الجذب الرئيسية مثل جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وجامعة الاميرة نورة ومستشفى القوات المسلحة وسيتم تنفيذه في وقت لاحق وطول المسار "30" كم وعدد محطاته تسع محطات والمسار الخامس هو محور طريق الملك عبدالعزيز ويبدأ من تقاطع المسار الخامس مع طريق الملك عبدالله غرب المقر الجديد لوزارة التعليم وينتهي عند مركز الملك عبدالعزيز التاريخي وطوله "13" كم ومحطاته "12" محطة والمسار السادس يبدأ من مركزالملك عبدالله المالي وينتهي عند تقاطع المسار السادس مع المسار الثالث جنوب الرياض جوار مقبرة النسيم وطوله "30" كم ومحطاته "11" محطة.

وكانت جولة الصحفيين قد بدأت، في موقع إدارة المشروع على طريق العروبة بجوار قاعدة الرياض الجوية، حيث قدم عرض مرئي للمشروع بشقيه القطار والحافلات، ومنهجية الهيئة في إدارة وتنفيذ المشروع، وجرى خلال اللقاء، عرض فيلم موجز عن سير العمل في تنفيذ المشروع، وأبرز الأعمال الجاري تنفيذها حالياً على امتداد مسارات شبكة القطار الستة والحافلات في مختلف أرجاء المدينة، بعدها انتقل الإعلاميون عبر مقطورات خاصة إلى داخل النفق الذي تجاوز طوله حتى الآن، 1600 متر في اتجاه الجنوب ضمن مسار محور طريق الملك عبدالعزيز، والممتد من طريق الملك عبدالله بحوار مقر وزارة التربية والتعليم، حتى مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في وسط المدينة.

وخلال الرحلة داخل النفق، شاهد الإعلاميون مكونات النفق بعد الحفر، والتي تشتمل على القطع الخرسانية المحيطة بجدار النفق التي يجري تصنيعها خصيصاً للنفق مصنع مجاور ضمن المشروع، إضافة إلى تمديدات الخدمات العامة وأنظمة السلامة والتكييف، والسير الآلي الذي ينقل تربة الحفر إلى خارج النفق.

وفي نهاية الجزء المنجز من النفق، وصل الإعلاميون إلى موقع آلة (ظفرة) حيث شاهدوا مكونات الآلة العملاقة، ومعداتها الضخمة، وتقنياتها الحديثة، ووظائفها المتعددة، والتي تتجاوز مهمة حفر التربة ونقلها، إلى تبطين جدار النفق، وبناء جدار من قطع الخرسانة داخل النفق، دون أن تحدث أية اهتزازات أو ضجيج على سطح الأرض.