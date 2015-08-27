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التموين: اتفاقية مع إيطاليا لإقامة 10صوامع قمح باستثمارات17مليون دولار

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التموين: اتفاقية مع إيطاليا لإقامة 10صوامع قمح باستثمارات17مليون دولار التموين: اتفاقية مع إيطاليا لإقامة 10صوامع قمح باستثمارات17مليون دولار
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أنه سوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع اتفاقية مع دولة إيطاليا تشهدها الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى والسفير الإيطالى بالقاهرة تتضمن قيام الجانب الإيطالى بإقامة 10صوامع أفقية لتخزين الأقماح محل شون ترابية بسعة تداول حوالى نصف مليون طن سنويا باستثمارات 17 مليون دولار ويتم الانتهاء منها خلال عامان وذلك كمرحلة أولى ضمن برنامج مبادلة الديون الموقع بين مصروإيطاليا بقيمة 45 مليون دولار.

وأضاف وزير التموين عقب اجتماعه مساء أمس مع الدكتور ماركو بلاتزر مدير مكتب التعاون الفنى بالسفارة الإيطالى بالقاهرة وجويدو بنيفنتو الخبير الإيطالى بحضور الدكتور محمد بدر نائب رئيس لجنة المساعدات الإنسانية ومحمود عبد الحميد رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين أنه اتفق مع الجانب الإيطالى على تنفيذ المرحلة الثانية بإقامة منطقتين لوجستيتين لحفظ وتخزين الحبوب والخضر والفاكهة للحد من المهدر منها وتقليل تكاليف النقل، وذلك بقيمة 28 مليون دولار وهى باقي مبلغ برنامج مبادلة الديون.

وأوضح الدكتور خالد حنفى أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع إقامة المنطقتين اللوجستيتين الأولى بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والثانية بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، وأن هذا المشروع سوف يؤدى إلى حفظ وتوفير السلع والخضر والفاكهة بمنطقة الصعيد طوال العام وبأسعار مخفضة حيث سيتم تخزين السلع وقت وفرة الإنتاج بدلا من إهدارها وطرحها فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة خلال ندرة الإنتاج والفاصل بين العروتين مما يمنع من تذبذب الأسعار والحد من ارتفاعها.

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مصر 365

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