حى غرب شبرا ينتهى من إصلاح 20 شقة من المتضررين من انفجار الأمن الوطنى

أكد السيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح 20 شقة من الشقق والعقارات المتضررة جراء انفجار الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، وذالك من إجمالى العقارات المتضررة، حيث بلغ 5 عمارات بواقع 100 شقة سكنية تضررت من الموجة التفجيرية وتحطم 300 شباك بمبنى المحكمة، بالإضافة إلى تحطم عدد من المكاتب والاستراحات، وأن العمل يجرى على قدم وساق، وعلى 3 ورديات للانتهاء منه، خلال فترة وجيزة، وأن جملة البلاغات التى تلقاها الحى بتضرر المنازل بلغت 100 بلاغ.

وقال رئيس حى غرب شبرا الخيمة، فى تصريحات له، إنه تم إصلاح الأبواب والشبابيك والزجاج المحطم جراء الموجة الانفجارية، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإصلاح للشقق والعقارات المتضررة من انفجار مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة خلال 10 أيام على أكثر تقدير.

وتم الدفع بعشرات المهندسين والفنيين من شركة المقاولين العرب وحى غرب شبرا الخيمة للقيام بأعمال الإصلاح فى مبنى الأمن الوطنى ومجمع المحاكم ومستشفى النيل و5 مدارس وكنترول الثانوية العامة بالقطاع، والذى تضرر من الانفجار.