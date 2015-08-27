الرئاسة: نسعى للوصول إلى أفضل الشروط مع روسيا لإنشاء المحطات النووية

>قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إنه لم يكن هناك حديث قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا، إنه سيتم التوقيع على اتفاقية إنشاء محطة للطاقة النووية فى الضبعة، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية مع الجانب الروسى حول هذا الموضوع فى إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مصر حول التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومن بينها العرض الروسى المقدم فى يونيو الماضى، لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.

وأوضح يوسف، فى تصريحات اليوم بموسكو على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا، أن هذا العرض الروسى محل تفاوض وتشاور لمناقشة العديد من الجوانب المالية والفنية، ليكون أمام مصر أفضل اختيار لإنشاء هذه المحطة لتكون بأفضل المواصفات، ويتم إنشاؤها فى أقل فترة ممكنة وأقل تكلفة.

وأضاف أن مصر تلقت عروضا أخرى من دول أخرى ويتم دراسة كل هذه العروض والمقارنة بينها حتى يتم التوصل إلى أفضل اختيار متاح، مشيرا إلى أن الجانبين المصرى والروسى سيواصلان التشاور والتنسيق حول عدد من الجوانب المالية والفنية فى العرض ليتم التوصل إلى التصور النهائى فى هذا الشأن فى أقرب وقت.

وأوضح السفير علاء يوسف أن التعاون مع روسيا فى قطاع الطاقة لا يقتصر على الطاقة النووية، وإنما يمتد ايضا إلى التعاون فى قطاعات البترول والغاز وهناك شركات روسية تعمل حاليا فى مصر وشركات روسية أخرى تسعى لدول السوق المصرية، واللقاءات التى تمت خلال زيارة الرئيس السيسى سمحت باستكشاف المجالات التى يمكن التعاون فيها بين البلدين ولاسيما مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز.

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