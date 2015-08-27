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ضبط 3 عناصر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي بسوهاج

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ضبط 3 عناصر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي بسوهاج ضبط 3 عناصر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي بسوهاج

قامت مامورية من ضباط الامن الوطني بالاشتراك مع ضباط ادارة البحث الجنائي لاستهداف  عناصر تنظيم الاخوان الارهابي، وقد اسفرت المأمورية عن  ضبط  كلاً من : محفوظ محمد السيد احمد إمام وخطيب ومقيم شطوره – دائرة مركز طهطا، حسن عبد العال عبد العال محمود مقيم شطوره  دائرة مركز طهطا، محمود شاكر احمد عبد الحليم ومقيم شطوره -  دائرة مركز طهطا، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم بناءاً علي قرار نيابة سوهاج الكلية فـي القضية رقم 2015 جنايات قسم ثان سوهاج لسنة 2015 [ إنتماء لجماعة الأخوان الإرهابية ومحاولة إحياء النشاط السري للتنظيم ] .

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