ضبط 3 عناصر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي بسوهاج

قامت مامورية من ضباط الامن الوطني بالاشتراك مع ضباط ادارة البحث الجنائي لاستهداف عناصر تنظيم الاخوان الارهابي، وقد اسفرت المأمورية عن ضبط كلاً من : محفوظ محمد السيد احمد إمام وخطيب ومقيم شطوره – دائرة مركز طهطا، حسن عبد العال عبد العال محمود مقيم شطوره دائرة مركز طهطا، محمود شاكر احمد عبد الحليم ومقيم شطوره - دائرة مركز طهطا، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم بناءاً علي قرار نيابة سوهاج الكلية فـي القضية رقم 2015 جنايات قسم ثان سوهاج لسنة 2015 [ إنتماء لجماعة الأخوان الإرهابية ومحاولة إحياء النشاط السري للتنظيم ] .