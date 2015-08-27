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«التنمية المحلية» :الإنتهاء من المخططات التفصيلية لـ 126 قرية في 4 محافظات

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«التنمية المحلية» :الإنتهاء من المخططات التفصيلية لـ 126 قرية في 4 محافظات «التنمية المحلية» :الإنتهاء من المخططات التفصيلية لـ 126 قرية في 4 محافظات

 

اللواء عادل لبيب

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ 126 قرية في 4 محافظات وذلك في إطار الحفاظ علي الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقري وتوطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة لمواطني القري من خلال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالقري .

ولفت لبيب إلي أن المخططات التي تم الانتهاء منها تتضمن 72 قرية بمحافظة الدقهلية و 52 قرية بمحافظة دمياط وقرية واحدة في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ ، وقال انه سيتم عرض هذه المخططات علي مجلس الوزراء لإعتمادها وذلك نظراً لعدم وجود مجالس شعبية محلية بالمحافظات في الوقت الراهن بعد حل المجالس الشعبية المحلية .

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