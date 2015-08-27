«المجتمعات العمرانية» تطرح ٤ مناقصات فى ٣ مدن جديدة من بينها رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية فى «الصالحية الجديدة »

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اليومين المقبلين، ٤ مناقصات عامة فى ٣ مدن جديدة، لرفع كفاءة وترميم وصيانة الطرق بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة، بجانب طرح حق الإمتياز الإعلانى للوحتى إعلانات إلكترونية فى مدينة دمياط الجديدة.

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه سيتم طرح حق الإمتياز الإعلانى للوحتى إعلانات إلكترونية بالمدينة، لمدة ٣ سنوات بنظام مقابل الإنتفاع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة.

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه سيتم طرح إيجار (4) أتوبيسات 26 راكبا لنقل العاملين بالجهاز، وذلك مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم طرح مناقصة عامة لأعمال المرحلة الثانية طرق ( طبقة أساس، وMCO، وطبقة رابطة أسفلتية، وبردورات، وبلاطات خرسانية ) للطريق ( الحد ) الجنوبى للمدينة رقم (5) من إمتداد م ص 3 حتى طريق الأمن المركزى، والطريق الرئيسى رقم (6) من تقاطع الطريق الجنوبى رقم (5) حتى الأمن المركزى بالمدينة.

ولفت المهندس محمود النجدي، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، إلى أنه سيتم طرح مناقصتين، لتنفيذ أعمال إستكمال، ورفع كفاءة، وترميم، وصيانة الطرق، بالمنطقة الصناعية الثانية بالمدينة بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بجانب أعمال النظافة العامة للطرق الرئيسية، والطرق الفرعية، ومراكز الأحياء، والمناطق الصناعية بالمدينة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

ولمعرفة المزيد من المناقصات المطروحة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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