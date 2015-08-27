دراسة: تناول الأوميجا-3 لا يؤخر تدهور القدرات العقلية لكبار السن

يحصل الملايين من الأشخاص حول العالم على مكملات الأوميجا-3 للمحافظة على قدراتهم العقلية بالتزامن مع التدهور المحتمل لها بسبب التقدم فى العمر، ولتعزيز وظائف الإدراك التى تشمل: الذاكرة والتركيز ومهارات التفكير.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها علماء من جامعة هارفارد الأمريكية أنه لا يوجد أى إثبات أو دليل علمى حول فاعلية مكملات الأوميجا-3 فى تعزيز قدرات المخ وحماية وظائفها من التدهور مع التقدم فى العمر.

وأضاف الباحثون أن تدهور وظائف العقل لا يختلف بين الأشخاص كبار السن الذين حصلوا على مكملات الأوميجا-3 أو لم يحصلوا عليها، وحدثت لكلتا المجموعتين على التساوى وذلك حسب نتائج الدراسة التى شملت 4000 شخص واستمرت لمدة 5 أعوام.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "JAMA medica"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكانت الأبحاث السابقة قد كشفت عن أن الأوميجا-3 تساهم فى تعزيز صحة القلب وتقوية العظام والحد من فرص الإصابة بأمراض العيون، وكما أثبتت بعض الأبحاث أن تناول الأسماك يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالخرف وتدهور الوظائف العقلية.

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