أناهيد فياض تصل غزة في زيارة لأهلها

وصلت الفنانة أناهيد فياض إلى غزة المحاصرة، وتحديداً مدينة خان يونس جنوبي القطاع في زيارة لأقاربها في المدينة، حيث تنحدر الفنانة من عائلة فياض، وهي عائلة فلسطينية من إحدى القرى المهجرة من فلسطين إبان النكبة.

وتقيم الفنانة التي لمعت في دور بنت أبو عصام في مسلسل باب الحارة في عمان منذ نحو عام هرباً من جحيم الحرب في سوريا.

وقالت أناهيد إنها تعيش أجواء الحصار مع أهلها في غزة فتفرح حين تعود الكهرباء التي تنقطع باستمرار ويقضي أهل غزة ليلهم على ضوء الشموع، كما أنها تدعم الصوت الغزي محمد عساف.

وتقيم حالياً لدى خالها وعمتها برفقة شقيقها وابنها.