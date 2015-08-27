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موسم في الجول - إسلام جمال يختار.. أفضل قائد ' الأصغر '

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موسم في الجول - إسلام جمال يختار.. أفضل قائد ' الأصغر ' موسم في الجول - إسلام جمال يختار.. أفضل قائد ' الأصغر '

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على إسلام جمال نجم الزمالك المتوج بالدوري.

السؤال الذي وجهناه إلى إسلام .. من هو أفضل قائد في الدوري؟

فأجاب مدافع القلعة البيضاء قائلا:"هو حازم إمام بالتأكيد".

وتولى حازم قيادة الزمالك عقب رحيل حارسه عبد الواحد السيد مع انتهاء موسم 2013-2014 وأصبح أصغر قائد في تاريخ الكرة المصرية يتوج باللقب.

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