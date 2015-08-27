مجلس جامعة بورسعيد: بدء الدراسة بجميع الكليات 27 سبتمبر المقبل

قرر مجلس جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور راشد القصبى، بدء الدراسة بمختلف كليات الجامعة عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى وبالتحديد يوم 27 سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور راشد القصبى القائم بأعمال رئيس الجامعة، فى تصريحات صحفية، أنه تم وضع الجداول الدراسية قبل عودة الطلاب والانتهاء من كافة الانتدابات لأعضاء هيئة التدريس حرصا على سير العملية التعليمية وتحفيزا للطلاب على بدء عام دراسى يحدوه الأمل نحو مستقبل مشرق.

وأشارالقصبى، إلى أنه أصدر تعليمات بتفعيل دور الأنشطة الطلابية فى كافة الكليات لإتاحة الفرصة أمام الطلاب والطالبات بممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية تحت إشراف عمداء الكليات ورعاية الشباب لافتا أنه أعطى توجيهات لأمن الجامعة بتشديد الراقبة على أبواب الكليات لمنع أية عناصر الدخول للحرم الجامعى لإفساد المنظومة التعلمية والاستقرار داخل الجامعة.

وفى السياق ذاته، أكد القصبى أنه تقرر توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد للمدن الجامعية من الطلبة والطالبات وخضوعهم لتحاليل الإدمان مشيرا إلى أنه لن تقبل أوراق المتقدمين للمدينة الجامعية فى حالة ثبوت التقارير الطبية إيجابيتها للمخدرات.