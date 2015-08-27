مجلس مدينة الأقصر ينفذ 12 قرار حجز إدارى على محلات مخالفة

واصل مجلس مدينة الأقصر، اليوم الخميس، حملاته الموسعة على المحال التجارية بشرق السكة الحديد بحرى موقف المحافظات بالأقصر، وذلك لإخلالهم شروط التعاقد، وذلك بناءً على توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، وبقيادة العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر.

ونجحت الحملات فى تنفيذ القرار رقم (2031) لسنة 2015 وفسخ التعاقد المبرم بين محافظة الأقصر ومستغلى المحلات أرقام (2,3.4 ،7 ،22،23، 25، 26، 27، 28، 29،30)، من خلال لجنة مشكلة بالقرار رقم 40 لسنة 2015 برئاسة المهندسة دعاء محمد على مدير المشروعات بالإدارة الهندسية وعضوية كل من محمد جمال مصطفى على مدير الشئون القانونية بمدينة الأقصر، حسن عبده على عضو التفتيش المالى والإدارى بالمدينة، وناصر محمد حسيب رئيس حى شرق بالمدينة.

وجاءت الحملات بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق برئاسة العقيد إيهاب مرعى أبو المكارم مدير إدارة المرافق والملازم أول عبد الحى مصطفى عبد الحى لتأمن حملة الحجز الإدارى للمحال التجارية والمطالبة القضائية ومصادرة التأمين طبقاً لأحكام القانون دون الإخلال بحق المحافظة فى تحصيل غرامات الـتأخير، وأوضح السيد محمد جمال مدير الشئون القانونية بمدينة الأقصر، أنه تم كسر أقفال المحلات وتسليمها إلى السيد ناصر عمر حسيب رئيس حى شرق.



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