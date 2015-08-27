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الصحة: خبير ألماني يفحص مرضى الأمراض العصبية بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان مجانًا

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الصحة: خبير ألماني يفحص مرضى الأمراض العصبية بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان مجانًا الصحة: خبير ألماني يفحص مرضى الأمراض العصبية بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان مجانًا

وزارة الصحة

قالت الدكتورة غادة الدري مدير عام مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمنشأة ناصر، إن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة وافق على قيام المستشفى بإستضافة  الاستاذ الدكتور  برند كروز -أستاذ ورئيس قسم الأمراض العصبية للأطفال بمستشفى هيليوس كليتكم هيلدشايم  بألمانيا-، والمتخصص في مرض الصرع المتأخر لدى الأطفال،  وذلك يوم الأحد القادم 30أغسطس2015،  حيث يتم الكشف مجانا  على الأطفال واكدت الدري أن الأولوية سوف تكون  للأطفال  المصابة بالحالات الأكثر صعوبة بالإضافة لكون ذويهم من المواطنين  الأكثر احتياجا  ،  كما وأن مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمنشأة ناصر سوف  تستقبل  الحالات التي ترغب في العرض على الخبير الأجنبي بالعيادات التحضيرية يومي الجمعة والسبت 28 , 29 / 8 / 2015، من الساعة العاشرة صباحا  حيث يتم اختيار الحالات المناسبة للعرض على الخبير يوم الأحد  وأنه يمكن الحجز من خلال الإتصال على الرقم التالي [ 01223758584 ].

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