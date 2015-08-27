ضبط المتهم الثالث بإطلاق النار على قوات الأمن بقليوب وقتل مساعد شرطة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على المتهم الثالث بإطلاق الرصاص على قوات الأمن بقليوب أثناء سرقة إحدى السيارات، وهو الحادث الذى أسفر عن استشهاد مساعد شرطة.

كانت قوات الأمن تمكنت من ضبط اثنين من الجناة ومن خلال الملاحقات الأمنية للمتهمين الهاربين تمكن العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة من ضبط المتهم الثالث «عبد المؤمن.ع.م».

وكان العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية تلقى بلاغا باستشهاد مساعد شرطة عبد الباقى عبدالوهاب عبد الباقى من قوة قسم قليوب إثر إصابته بطلق نارى بالصدر من الناحية اليسرى.

وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، وتوصلت التحريات إلى أنه حال قيام المتوفى وزميله رقيب الشرطة سيد أحمد من قوة قسم قليوب بمطاردة 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهم سلاح نارى أثناء سرقة إحدى السيارات أطلقوا الرصاص عليهم ما أدى إلى استشهاد الأول.

وبمواجهته بما ورد باعترافات المتهمين المضبوطين أقر بصحتها وتم بإرشاه ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن بندقية آلية وبخزينتها 5 طلقات من ذات العيار وتم التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.