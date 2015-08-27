تجديد حبس 3 قيادات إخوانية 15 يوما بتهمة التحريض على العنف بالسويس

قررت نيابة السويس صباح اليوم الخميس، تجديد حبس 3 قيادات إخوانية، 15 يوماً بعد أن تم ضبطهم منذ شهرين وبحوزتهم منشورات تحرض على العنف.

البداية عندما قام المتهمون بطباعة منشورات تحريضية بعد إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة لفضيلة المفتى، فى قضية الهروب الكبير، وتضمنت المنشورات التحريض على بذل مزيد من العنف والتخريب بالمنشآت العامة والخاصة، مع بث روح العدائية ضد قوات الجيش والشرطة فى السويس.

وتم إعداد كمين للمتهمين وإلقاء القبض عليهم وهم "أحمد .م .ع" موظف بشركة مصر إيران للغزل والنسيج، و"أسامة .م . ع. م" موظف بميناء العين السخنة، و"حسن .م .ع .أ" موظف بمحطة كهرباء الحرارية بالسويس، وهم من قيادات الصف الثانى بالجماعة الإرهابية ويعملون بشكل مستتر، وينشطون من حين لآخر.