أخبار عاجلة

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
«المواطن يدفع».. «الحق في الصحة» تعقد مؤتمرًا لرفض قانون التأمين الصحي الجديد -
مزارعو أبو تشت: «الصرف المغطى خرب بيوتنا وبور أراضينا» -
علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان» -
توزيع سلع غذائية مدعمة على أهالي أبو رديس بجنوب سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس 3 قيادات إخوانية 15 يوما بتهمة التحريض على العنف بالسويس

Google+ Print
تجديد حبس 3 قيادات إخوانية 15 يوما بتهمة التحريض على العنف بالسويس تجديد حبس 3 قيادات إخوانية 15 يوما بتهمة التحريض على العنف بالسويس
قررت نيابة السويس صباح اليوم الخميس، تجديد حبس 3 قيادات إخوانية، 15 يوماً بعد أن تم ضبطهم منذ شهرين وبحوزتهم منشورات تحرض على العنف.

البداية عندما قام المتهمون بطباعة منشورات تحريضية بعد إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة لفضيلة المفتى، فى قضية الهروب الكبير، وتضمنت المنشورات التحريض على بذل مزيد من العنف والتخريب بالمنشآت العامة والخاصة، مع بث روح العدائية ضد قوات الجيش والشرطة فى السويس.

وتم إعداد كمين للمتهمين وإلقاء القبض عليهم وهم "أحمد .م .ع" موظف بشركة إيران للغزل والنسيج، و"أسامة .م . ع. م" موظف بميناء العين السخنة، و"حسن .م .ع .أ" موظف بمحطة كهرباء الحرارية بالسويس، وهم من قيادات الصف الثانى بالجماعة الإرهابية ويعملون بشكل مستتر، وينشطون من حين لآخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف

السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا»

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا»

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي