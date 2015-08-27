تجديد حبس متهمين 15 يوما أطلقا النار على شخص بسبب خلافات بينهما بسوهاج

قررت محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج وسكرتارية صابر جرجس، بتجديد حبس المتهمين صلاح.م.أ، وخالد.م .ص، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بإطلاق النار على المجنى عليه صابر . ح .م من سلاح نارى بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى للعلاج، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات قديمة بينهما قام على أثرها باطلاق النار عليه من سلاح نارى مما أسفر عن إصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين. وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما.