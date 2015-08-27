إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى المنيا

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى قبالة مركز بنى مزار.

وأسفر الحادث عن إصابة "علاء حفظى يوسف" 32 سنة، ونجليه "بيشوى" 7 سنوات، و"جيلانة" عامان، ونجل شقيقه "شريف أشرف حفظى" 10 سنوات، تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى مزار العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالانتقال والفحص تبين أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث.