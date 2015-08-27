تجديد حبس 3 قيادات إخوانية 15 يومًا بتهمة التحريض على العنف بالسويس

قررت نيابة السويس، صباح اليوم الخميس، تجديد حبس 3 قيادات أخوانية تم ضبطهم منذ شهرين وبحوزتهم منشورات تحرض على العنف بعد الحكم على محمد مرسي الرئيس الأسبق والقيادات الاخوانية بالقضايا المتهمين فيها الخاصة بالتخابر والهروب من السجون عام 2011.

كانت المعلومات والتحريات الامنية قد كشفت عن نشاط المتهمين، وقيامهم فى الفترة الماضية بترويج الافكار المتطرفة ومحاربة الجيش والشرطة، وتخريب المنشات العامة والخاصة.

قام المتهمون بطباعة منشورات تحريضية بعد إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الجماعة لفضيلة المفتي، فى قضية الهروب الكبير، وتضمنت المنشورات التحريض على بذل مزيد من العنف والتخريب بالمنشات العامة والخاصة، مع بث روح العدائية ضد قوات الجيش والشرطة فى السويس.

وتم اعداد كمين للمتهمين من قبل ضباط الأمن الوطني وإلقاء القبض عليهم وهم ” أحمد .م .ع ” موظف بشركة مصر إيران للغزل والنسيج، و” أسامة .م . ع. م” موظف بميناء العين السخنة، و” حسن .م .ع .أ ” موظف بمحطة كهرباء الحرارية بالسويس ، وهم من قيادات الصف الثاني بالجماعة الارهابية ويعملون بشكل مستتر، وينشطون من حين لآخر.