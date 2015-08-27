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إسرائيل تقصف موقع تابع لحماس وتسمح بدخول إدخال بضائع ومواد بناء لغزة

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إسرائيل تقصف موقع تابع لحماس وتسمح بدخول إدخال بضائع ومواد بناء لغزة إسرائيل تقصف موقع تابع لحماس وتسمح بدخول إدخال بضائع ومواد بناء لغزة
أعلن الجيش الإسرائيلى أن طائراته شنت اليوم الخميس غارة جوية على موقع عسكرى تابع لحركة حماس وسط قطاع غزة ردا على اطلاق صاروخ من القطاع باتجاه الأراضى الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى إن طائرة من سلاح الجو أغارت فجر اليوم على موقع لانتاج الوسائل القتالية تابع لحركة حماس فى قطاع غزة ردا على اطلاق قذيفة صاروخية من القطاع على أراضى المجلس الاقليمى اشكول بالنقب الغربي، وحمل الجيش الإسرائيلى حركة حماس المسئولية عن أى هجمات من قطاع غزة.

فى السياق ذاته،أفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت موقع تدريب تابع لكتائب القسام الجناح العسكرى لحماس شمال مخيم النصيرات وسط القطاع بثلاثة صواريخ، وكان الجيش الإسرائيلى أعلن عن سقوط صاروخ فى منطقة خالية متاخمة للحدود داخل مجلس مستوطنات "أشكول" المحاذى لقطاع غزة دون وقوع اصابات أو أضرار.

كما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم السماح بإدخال 800 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق القطاع، وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع للقطاع ان الشاحنات المقرر ادخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات.

وأشار فتوح إلى أن من ضمن الشاحنات 67 شاحنة محملة بمواد إنشائية للمشاريع الدولية و150 شاحنة محملة بالحصمة والحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية ،إضافة إلى ضخ كميات من المحروقات.

ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة،وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.
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