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وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابى يسلم نفسه برفقة 3 نساء للجيش

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وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابى يسلم نفسه برفقة 3 نساء للجيش وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابى يسلم نفسه برفقة 3 نساء للجيش
قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن إرهابيا سلم نفسه رفقة ثلاثة نساء مساء الثلاثاء إلى قوات الجيش بولاية جيجل شرقى البلاد، وذكرت الوزارة فى بيان لها الأربعاء أنه "بفضل الجهود الجبارة لقوات الجيش ومصالح الأمن وبعد تحريات واتصالات مثمرة سلم الإرهابى بوطاوى بوزيد ، المكنى الهلالي نفسه رفقة ثلاثة نساء إلى قوات الجيش الثلاثاء، حاملا معه مسدسا رشاش من نوع كلاشينكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة".

وأوضحت الوزارة أن الإرهابى 41 عاما التحق بالجماعات الإرهابية عام 1995 بجبل القروش ولاية جيجل، أما النساء الثلاثة فهن ابنة خالته 45 عاما والتحقت رفقة عائلاتها بالجماعات الإرهابية عام 1994 بجبل القروش، وابنتها الكبرى19 عاما من إرهابى مقبوض عليه، وابنتها الثانية 17 عاما من إرهابى آخر مقضى عليه.
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