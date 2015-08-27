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حزب الله وحلفاؤه المسيحيون يقاطعون اجتماع الحكومة اللبنانية اليوم

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حزب الله وحلفاؤه المسيحيون يقاطعون اجتماع الحكومة اللبنانية اليوم حزب الله وحلفاؤه المسيحيون يقاطعون اجتماع الحكومة اللبنانية اليوم
تتغيب جماعة حزب الله اللبنانية وسياسيون مسيحيون حلفاء لها عن جلسة اللبنانية اليوم الخميس مما يعمق أزمة سياسية أصابت حكومة رئيس الوزراء تمام سلام بالشلل.

وقالت وسائل اعلام تابعة لحزب الله والتيار الوطنى الحر بزعامة السياسى المسيحى ميشال عون الحليف الرئيسى لحزب الله إن سلام أبلغ بالقرار لكنها لم تعلن سببا للمقاطعة على الفور .

و من ناحية اخرى أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم الخميس بأن الجيش اللبنانى استهدف بالمدفعية ، من مراكزه فى البقاع الشمالى مواقع لمسلحين من تنظيم "داعش" فى جرود رأس بعلبك شمال شرقى البلاد.

وأضافت أن القصف المدفعى أوقع عددا من الإصابات فى صفوف المسلحين.
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