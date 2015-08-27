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بحث تسهيل الحملات الدعائية للمرشحين في أبوظبي

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بحث تسهيل الحملات الدعائية للمرشحين في أبوظبي بحث تسهيل الحملات الدعائية للمرشحين في أبوظبي

عقدت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة الشؤون البلدية بمقر بلدية أبوظبي أمس بهدف إطلاع دائرة الشؤون البلدية على ضوابط الحملات الانتخابية الواردة في التعليمات التنفيذية المعتمدة من اللجنة الوطنية للانتخابات والاطلاع على الاشتراطات المعتمدة في بلديات أبوظبي في ما يخص تصاريح اللوحات الإعلانية والخيام.

وحضر الاجتماع محمد صغير الظاهري مدير عام بلدية أبوظبي بالإنابة وراشد علي الغفلي نائب رئيس لجنة إمارة أبوظبي، وممثلين عن بلديات الإمارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تسهيل وتسريع عملية إنجاز المعاملات الخاصة بالمرشحين في إمارة أبوظبي في ما يتعلق بتصاريح اللوحات الإعلانية وتصاريح خيام المرشحين في حال رغبتهم بأن تكون مقراً انتخابياً لهم.

وتستمر فترة الحملات الدعائية للمرشحين من 6 إلى 30 سبتمبر المقبل، ويمكن للمرشحين مراجعة اللجنة وتقديم خطة الحملة الدعائية الخاصة بهم لاعتمادها من لجنة الإمارة.

وأعربت اللجنة عن خالص شكرها وتقديرها لدائرة الشؤون البلدية على تعاونها مع اللجنة لتسهيل معاملات المرشحين.

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