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استشارى جلدية: غسل الوجه بمية البامية يمنع التجاعيد

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استشارى جلدية: غسل الوجه بمية البامية يمنع التجاعيد استشارى جلدية: غسل الوجه بمية البامية يمنع التجاعيد
البامية تعد من أكثر الخضراوات التى يتناولها ويحبها الكثيرون، وذلك بسبب طعمها المميز ولونها الرائع، وانتشرت قديما فى جميع البلاد وخاصة ، حتى أصبحت متواجدة فى جميع أنحاء العالم.

وللبامية العديد من الفوائد الصحية، وأيضا لها أهمية كبيرة قد لا يعرفها الكثيرون وهى الحفاظ على البشرة وصحتها، وذلك يرجع إلى ما تحتويه من عناصر هامة، هذا ما أكدته الدكتور نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر.

وتتابع استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أن البامية تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية الهامة للبشرة، كالألياف وبعض الفيتامينات الهامة كفيتامين "أ . ج . ب"، التى تساهم فى نضارة البشرة بشكل كبير.


>1- الحفاظ على الجلد والحد من ظهور التجاعيد.
>2- تقوى مناعة الجسم وتحد من تعرضه لأى أمراض جلدية.
>3- تعطى للبشرة النضارة الطبيعية التى تحتاجها.
>وتنصح استشارى الأمراض الجلدية، بوضع 4 قرون من البامية فى الماء بعد ثقبها، ثم أخذ هذه المياه وغسل الوجه بها.

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مصر 365

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