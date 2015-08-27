أخبار عاجلة

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
«المواطن يدفع».. «الحق في الصحة» تعقد مؤتمرًا لرفض قانون التأمين الصحي الجديد -
مزارعو أبو تشت: «الصرف المغطى خرب بيوتنا وبور أراضينا» -
علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان» -
توزيع سلع غذائية مدعمة على أهالي أبو رديس بجنوب سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

جينيفر لوبيز بإطلالة صيفية رائعة

Google+ Print
جينيفر لوبيز بإطلالة صيفية رائعة جينيفر لوبيز بإطلالة صيفية رائعة

الخميس 27-08-2015 10:14

اعتدنا رؤية النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez بموديلات فساتين فخمة وإطلالات أنثوية رائعة دائماً. لكنها في آخر إطلالاتها اختارت جينيفر إطلالة أنثوية أنيقة بألوان منعشة وناعمة.
ظهرت جينيفر لوبيز بـ"لوك" أنيق، من Alex Perry، مكوّن من تنورة صفراء ضيّقة مع توب بالوردي والأبيض الناعمين. وقد نسّقت إطلالتها مع حذاء أبيض كلاسيكيّ ناعم وأساور وخواتم بارزة، كما اعتمدت تسريحة مرفوعة إلى الأعلى لتتناسق مع قصّة الرقبة المرتفعة. واختارت مكياجاً بألوان صيفية ليتماشى مع ألوان الفستان.
شاهدي معنا إطلالة جينيفر لوبيز الأخيرة، وشاركينا برأيك فيها!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي