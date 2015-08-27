جينيفر لوبيز بإطلالة صيفية رائعة

اعتدنا رؤية النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez بموديلات فساتين فخمة وإطلالات أنثوية رائعة دائماً. لكنها في آخر إطلالاتها اختارت جينيفر إطلالة أنثوية أنيقة بألوان منعشة وناعمة.

ظهرت جينيفر لوبيز بـ"لوك" أنيق، من Alex Perry، مكوّن من تنورة صفراء ضيّقة مع توب بالوردي والأبيض الناعمين. وقد نسّقت إطلالتها مع حذاء أبيض كلاسيكيّ ناعم وأساور وخواتم بارزة، كما اعتمدت تسريحة مرفوعة إلى الأعلى لتتناسق مع قصّة الرقبة المرتفعة. واختارت مكياجاً بألوان صيفية ليتماشى مع ألوان الفستان.

شاهدي معنا إطلالة جينيفر لوبيز الأخيرة، وشاركينا برأيك فيها!