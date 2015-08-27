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"إصلاح الجماعة الإسلامية": كشفنا القيادات المتنصلة من مبادرة وقف العنف

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"إصلاح الجماعة الإسلامية": كشفنا القيادات المتنصلة من مبادرة وقف العنف "إصلاح الجماعة الإسلامية": كشفنا القيادات المتنصلة من مبادرة وقف العنف

كتب أحمد عرفة

قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن الجبهة استطاعت خلال الفترة الأخيرة أن تكشف قيام بعض قيادات الجماعة بالتنصل من مبادرة وقف العنف وكشفهم أمام الرأى العام، حتى لا يزعموا مجددا أن الجماعة ما زالت تحافظ على مبادرة وقف العنف التى تم إطلاقها عام 1997. وأضاف الحطاب لـ"اليوم السابع" أن الجبهة مستمرة فى فعاليات تفعيل مبادرة وقف العنف، من خلال نشر كتب جديدة حول كواليس المبادرة، وكشف مزيد من قيادات الجماعة التى بدأت تنتهج العنف من جديد، موضحا أن الجماعة الإسلامية بدأت تصمت تماما ولا تصدر أية مواقف بشأن الإخوان خلال الفترة الأخيرة.

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