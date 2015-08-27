64 % من قراء "اليوم السابع" يتوقعون تزايد الانشقاقات داخل الإخوان

أجرى "اليوم السابع" استطلاعاً للرأى حول الانشقاقات التى تضرب جماعة الإخوان الإرهابية، حيث طرح الاستطلاع التساؤل الآتى: "هل تتوقع تزايد الانشقاقات داخل الإخوان مع تصاعد الخلاف بين الشباب والقيادات؟".

وأظهرت نتائج الأستطلاع أن 64% من القراء يتوقعون زيادة الانشقاقات داخل جماعة الإخوان الإرهابية مع تصاعد الخلاف بين الشباب والقيادات، بينما توقع 32% ألا يؤثر تصاعد الخلاف بين الشباب والقيادات على زيادة الانشقاقات، فيما أبدى 5% من المشاركين فى الاستطلاع عدم اهتمامهم بالأمر.

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