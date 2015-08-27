أخبار عاجلة

بعد فتاة البامبرز وسيدة التوك توك .. كارثة جديدة بالدقهلية -
انتظروا الجوكر وفارس المسرح الفنان الكبير محمد صبحي في مساء dmc الأحد الـ 10.30 مساءً -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
فتاة سُئل عنها الرئيس السيسي في أمريكا.. من هي؟ وبمَ أجاب؟ -
مشروع إسرائيلي سعودي يهدد أمن قناة السويس -
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف -
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إخلاء سبيل الفنان عمر مصطفى متولى بكفالة فى اتهامه بتعاطى الحشيش

Google+ Print
إخلاء سبيل الفنان عمر مصطفى متولى بكفالة فى اتهامه بتعاطى الحشيش إخلاء سبيل الفنان عمر مصطفى متولى بكفالة فى اتهامه بتعاطى الحشيش
أمر المستشار أحمد عيسى رئيس نيابة العبور، بإخلاء سبيل الفنان عمر متولى نجل الفنان الراحل مصطفى متولى بكفالة ألف جنيه، لاتهامه بتعاطى "الحشيش " داخل سيارته بمدينة العبور.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا، يفيد أنه أثناء قيام النقيب محمد محمود عزمى ضابط مباحث قسم العبور والمعين خدمة تأمين القول الثانى بالعبور والقوة المرافقة بمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة، تمكنوا من ضبط عمر مصطفى محمد متولى (32 عاما) حاصل على بكالوريوس إعلام ممثل ونجل الفنان الراحل مصطفى متولى وبحوزته سيجارة مشتعلة مخلوط تبغها بمخدر الحشيش وقطعة صغيرة من ذات المخدر تزن 3 جرامات أثناء استقلاله السيارة رقم (178ن ط ث)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 315/8292 جنايات قسم العبور، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365