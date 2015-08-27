إخلاء سبيل الفنان عمر مصطفى متولى بكفالة فى اتهامه بتعاطى الحشيش

أمر المستشار أحمد عيسى رئيس نيابة العبور، بإخلاء سبيل الفنان عمر متولى نجل الفنان الراحل مصطفى متولى بكفالة ألف جنيه، لاتهامه بتعاطى "الحشيش " داخل سيارته بمدينة العبور.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا، يفيد أنه أثناء قيام النقيب محمد محمود عزمى ضابط مباحث قسم العبور والمعين خدمة تأمين القول الثانى بالعبور والقوة المرافقة بمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة، تمكنوا من ضبط عمر مصطفى محمد متولى (32 عاما) حاصل على بكالوريوس إعلام ممثل ونجل الفنان الراحل مصطفى متولى وبحوزته سيجارة مشتعلة مخلوط تبغها بمخدر الحشيش وقطعة صغيرة من ذات المخدر تزن 3 جرامات أثناء استقلاله السيارة رقم (178ن ط ث)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 315/8292 جنايات قسم العبور، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.