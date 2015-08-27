العثور على جثة طفل حديث الولادة به آثار لـ"عقر حيوان" داخل القمامة بسوهاج

يكثف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا جهودهم، من أجل كشف غموض العثور على جثة طفل حديث الولادة عثر عليه بجوار أحد صناديق القمامة به آثار عقر حيوان.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة جرجا يفيد بتلقى القسم بلاغا بالعثور على طفل متوفى حديث الولادة داخل القمامة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع بحث الجنوب، بتقدم بتاريخ "جمال ع إ ح 50 عاما عامل" ويقيم ببندر جرجا ببلاغ يفيد بعثوره على طفل "حديث الولادة" بجوار أحد صناديق القمامه بشارع عبد الجواد ببندر جرجا.

وأشارت المعاينة، إلى أن الطفل المعثور عليه طفل ذكر "حديث الولادة" متوفـى غير مربوط الحبل السرى ملفوف بقطعة قماش وبمناظرته تبين وجود عقر حيوان بيده، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى، واتخذت كافة إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1897 إدارى القسم لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.