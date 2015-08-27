القبض على خلية استخباراتية تابعة للحوثيين بعدن ومقتل 28 من أتباع صالح

ألقت عناصر المقاومة الشعبية فى عدن القبض على خلية استخباراتية تابعة لجماعة الحوثيين فى المدينة الخضراء بعدن عددها 12 شخصا بعد تلقيها أنباء مؤكدة بوجود هذه الخلية فى المدينة.

ونقلت صحيفة "عدن الغد" اللكترونية عن مصادر بالمقاومة أن أفراد الخلية اتخذوا شقة مفروشة فى المدينة الخضراء مقرا لهم وقد تم مداهمتها وإلقاء القبض على أفرادها وتسليمهم إلى إدارة الامن للتحقيق معهم.

وأوضحت المصادر أنهم وجدوا بحوزة أفراد الخلية أجهزة اتصالات لاسلكية وأجهزة بث إنترنت مع معدات لتغيير السيارات وحاملات مفاتيح مرقمة بالألوان، مؤكدة أن المقاومة ستقوم بتفتيش جميع المبانى والشقق فى المدينة للتأكد من عدم وجود عناصر أخرى تابعة للخلية.

وكانت المقاومة الشعبية قد تمكنت من تحرير المدينة الخضراء وهى مشروع سكنى كبير تحت الإنشاء منذ أقل من شهر بعد نجاحها فس تحرير عدن من ميليشيات الحوثيين وصالح فى منتصف الشهر الماضي

>كما أعلنت المقاومة الشعبية فى تعز غرب اليمن عن مقتل 28 وإصابة 41 آخرين من ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى المواجهات التى دارت بين الجانبين فى جبهات القتال فى مداخل وضواحى المدينة أمس.

وقالت مصادر، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، إن 8 من عناصر المقاومة قتلوا فى المواجهات بينما أصيب 23 آخرون.

>من ناحية أخرى، قصفت طائرات التحالف العربى الليلة الماضية تجمعات وتعزيزات لميليشات الحوثيين وصالح جنوب مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن كانت فى طريقها لدعم عناصرهم فى المواجهات مع المقاومة.

وأوضحت مصادر طبية فى الحديدة أن عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات وصلوا إلى المستشفى العسكرى بمدينة الحديدة نتيجة القصف.

>