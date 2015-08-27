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المبعوث الأمريكى إلى سوريا يزور موسكو والرياض وجنيف الأسبوع المقبل

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المبعوث الأمريكى إلى سوريا يزور موسكو والرياض وجنيف الأسبوع المقبل المبعوث الأمريكى إلى سوريا يزور موسكو والرياض وجنيف الأسبوع المقبل
يبدأ المبعوث الأمريكى الخاص الجديد لسوريا مايكل راتنى زيارة إلى موسكو والرياض وجنيف لإجراء مباحثات سعيا إلى إيجاد حل سياسى للحرب السورية الدائرة رحاها منذ أربعة أعوام.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الخميس، عن مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن مايكل راتنى الذى عين مبعوثا جديدا إلى سوريا فى 27 من يوليو الماضى سيسافر إلى العواصم الثلاث فى الفترة من 28 أغسطس إلى الثانى من سبتمبر المقبل.

وأضاف المسؤول أن المبعوث الخاص راتنى سيجتمع مع مسؤولين روس كبار فى موسكو وأخرين من فى الرياض لمواصلة المناقشات بشأن الجهود من أجل عملية انتقال سياسى حقيقى وإنهاء الأزمة المدمرة فى سوريا، وفى جنيف سيلتقى راتنى مع ستافان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا.

وأوضح أن جولة راتنى تأتى فى إطار الجهود التى يبذلها وزير الخارجية الأميركى جون كيرى "لاستكشاف خيارات مع الروس والسعودية."

وكثفت الولايات المتحدة منذ أسابيع جهودها الدبلوماسية لإيجاد حل للنزاع الدائر فى سوريا منذ 2011، ولا سيما عبر اللقاء الثلاثى غير المسبوق الذى جرى فى الدوحة فى 3 أغسطس الجارى وضم وزراء الخارجية الأمريكى جون كيرى والروسى سيرجى لافروف والسعودى عادل الجبير.
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مصر 365

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