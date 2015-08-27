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هدنة جديدة بين النظام السورى والمعارضة فى الزبدانى

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هدنة جديدة بين النظام السورى والمعارضة فى الزبدانى هدنة جديدة بين النظام السورى والمعارضة فى الزبدانى
اتفق مقاتلو المعارضة السورية والجيش النظامى وجماعة حزب الله اللبنانية على هدنة لمدة يومين فى بلدة الزبدانى التى تسيطر عليها المعارضة بالقرب من الحدود اللبنانية وقريتين شيعيتين فى محافظة إدلب.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الخميس، عن مصدرين مطلعين على المفاوضات قولهما إن الهدنة ستبدأ صباح اليوم الخميس، وكانت هدنة مماثلة قد جرت فى وقت سابق من هذا الشهر فى المناطق نفسها ولكنها انهارت بعد أن تم تمديدها إلى 72 ساعة ودارت منذ ذلك الحين معارك ضارية.

وقال مقاتل من القوات الحكومية فى الزبدانى إن الاشتباكات اشتدت حدتها قبيل الهدنة الجديدة، وكان الهدف من الهدنة السابقة التى بدأت فى 12 أغسطس الجارى إعطاء فرصة للتوصل إلى هدنة أطول فى الزبدانى والقريتين الشيعيتين.

واستهدفت الهدنة أيضا تأمين انسحاب مقاتلى المعارضة من الزبدانى وخروج المدنيين من القريتين، وألقت حركة أحرار الشام باللائمة فى فشل المحادثات على الوفد الإيرانى الذى كانت تتفاوض معه وقالت إنه كان يحاول جاهدا استبدال منطقة بأخرى.

والزبدانى هى محور هجوم تشنه جماعة حزب الله اللبنانية والجيش السورى منذ أسابيع ضد جماعات معارضة تتحصن هناك.. وتحتل المنطقة أهمية كبيرة للرئيس بشار الأسد بسبب قربها من دمشق والحدود اللبنانية.
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