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جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية تعقد لقاءً حول خطة التنمية المستدامة

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جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية تعقد لقاءً حول خطة التنمية المستدامة جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية تعقد لقاءً حول خطة التنمية المستدامة
تعقد جمعية المرأة والتنمية، لقاء حول (المجتمع المدنى والألفية الإنمائية – خطة التنمية المستدامة 2020 – 2030 ) بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، وذلك يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2015 فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة نجيب محفوظ بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمحرم بك.

وقالت عايدة نور الدين الخبيرة الدولية ورئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والتنمية إن اللقاء يهدف لتضافر الجهود للعديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل مناقشة دور المجتمع المدنى المصرى فى تحقيق خطة التنمية المستدامة 2020 – 2030.

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مصر 365